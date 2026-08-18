La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 17 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8231 - La Luz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 17 de agosto

1° 8231 11° 7058 2° 9511 12° 0843 3° 3991 13° 3262 4° 1850 14° 7085 5° 9472 15° 3500 6° 6800 16° 4510 7° 6941 17° 7414 8° 7468 18° 5690 9° 0094 19° 6094 10° 7401 20° 6047

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, guía y revelación: comprensión de una situación y esperanza tras la confusión.

También sugiere un despertar interior y decisiones acertadas, invitándote a confiar en tu intuición y avanzar con confianza.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.