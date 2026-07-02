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La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 2 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 0100 - Huevos

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 2 de julio

 0100 11° 2698 
 2°2056 12° 7083
 3°9457 13° 3165 
 4°2988 14° 2111 
 5°0700 15° 7103 
 6°9772 16° 6106 
 7°7853 17° 8384 
 8°0718 18° 5291 
 9°256419° 7190 
 10°1132 20° 1798 

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, nacimiento de ideas y prosperidad; anuncia oportunidades que aún están gestándose.

También advierte fragilidad: requiere paciencia y cuidado para que tus proyectos no se rompan antes de tiempo.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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