Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 2 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8481 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 2 de julio

1° 8481 11° 5520 2° 6704 12° 5385 3° 5585 13° 3989 4° 7506 14° 8723 5° 2962 15° 2610 6° 9562 16° 6839 7° 8679 17° 0901 8° 4131 18° 8444 9° 1319 19° 7127 10° 1342 20° 0692

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con Las Flores sugiere belleza, armonía y crecimiento interior; anuncia afectos, gratitud y momentos de renovación.

Según su estado y color, revela tu ánimo: flores frescas señalan oportunidades y alegría; marchitas, desapego o cierre de ciclos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.