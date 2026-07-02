Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 9739 - Lluvia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 1 de julio

1° 9739 11° 2722 2° 0927 12° 0541 3° 6106 13° 8120 4° 9542 14° 8323 5° 5481 15° 4053 6° 2845 16° 4092 7° 1293 17° 6916 8° 8726 18° 2891 9° 6721 19° 1381 10° 5259 20° 9361

¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con la lluvia simboliza limpieza emocional y renovación; alivia cargas y abre paso a nuevas oportunidades.

Si es intensa o tormentosa, puede reflejar tensiones o tristeza acumulada, aconsejando prudencia, refugio y esperar claridad.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.