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Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 9739 - Lluvia

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 1 de julio

 9739 11° 2722 
 2°0927 12° 0541
 3°6106 13° 8120 
 4°9542 14° 8323 
 5°5481 15° 4053 
 6°2845 16° 4092 
 7°1293 17° 6916 
 8°8726 18° 2891 
 9°672119° 1381 
 10°5259 20° 9361 

¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con la lluvia simboliza limpieza emocional y renovación; alivia cargas y abre paso a nuevas oportunidades.

Si es intensa o tormentosa, puede reflejar tensiones o tristeza acumulada, aconsejando prudencia, refugio y esperar claridad.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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