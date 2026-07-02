Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 9739 - Lluvia
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 1 de julio
|1°
|9739
|11°
|2722
|2°
|0927
|12°
|0541
|3°
|6106
|13°
|8120
|4°
|9542
|14°
|8323
|5°
|5481
|15°
|4053
|6°
|2845
|16°
|4092
|7°
|1293
|17°
|6916
|8°
|8726
|18°
|2891
|9°
|6721
|19°
|1381
|10°
|5259
|20°
|9361
¿Qué significa soñar con Lluvia?
Soñar con la lluvia simboliza limpieza emocional y renovación; alivia cargas y abre paso a nuevas oportunidades.
Si es intensa o tormentosa, puede reflejar tensiones o tristeza acumulada, aconsejando prudencia, refugio y esperar claridad.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.