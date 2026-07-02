Crece el mercado de capitales: ya hay más de 24 millones de cuentas abiertas en Argentina

Cocos comenzó su expansión regional y desembarcó en Brasil, tras firmar un acuerdo para comprar la plataforma de inversiones digitales Warren.

La operación marca el ingreso de Cocos Capital al mercado de capitales más grande de América Latina, dando un paso clave para convertirse en una plataforma financiera regional.

De concretarse, la compañía pasaría a operar en dos de los mercados más relevantes de Sudamérica, a administrar alrededor de u$s 5000 millones en activos, y facturar más de u$s 100 millones al año.

“Brasil es un mercado clave en nuestra estrategia. Es el mercado de capitales más grande de la región y una oportunidad única para construir una plataforma de escala. Warren desarrolló un producto, infraestructura y un equipo de enorme valor. Estamos convencidos de que, combinando su trayectoria con nuestra capacidad de ejecución, podemos acelerar significativamente su crecimiento”, señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos Capital.

Fundada en 2017 por Tito Gusmão y Marcelo Maisonnave, Warren es una plataforma de inversiones enfocada en gestión patrimonial digital. La compañía opera como broker regulado en Brasil y cuenta con licencias y capacidades operativas que le permiten ofrecer una solución integral de inversiones en uno de los mercados financieros más sofisticados de la región.

Warren incorporó inversores internacionales de primer nivel como Kaszek Ventures, QED Investors y Ribbit Capital, y construyó una propuesta tanto para inversores individuales como para clientes de mayor patrimonio. La compañía recibió múltiples rondas de inversión que le permitieron invertir decenas de millones de dólares para armar infraestructura tecnológica y conformar un equipo de primer nivel.

Como parte de la operación, los principales fondos inversores de Warren -entre ellos Kaszek Ventures, el principal fondo de venture capital de América Latina- pasarán a ser accionistas de Cocos Capital.

La incorporación de estos socios estratégicos representa una señal muy fuerte de confianza en el crecimiento y la proyección regional de la compañía.

“Vemos una oportunidad muy clara de aplicar en Brasil lo que ya hicimos en Argentina: simplificar la inversión, mejorar la propuesta y escalar con foco en eficiencia”, agregó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos Capital.

La transacción será financiada íntegramente con capital propio de la compañía, sin necesidad de levantar deuda ni capital adicional.

El acuerdo incluye una inyección de capital relevante destinada a fortalecer la operación de Warren, incrementar las inversiones y acompañar su próxima etapa de crecimiento. El cierre de la operación se encuentra sujeto a condiciones habituales, incluyendo la aprobación del Banco Central de Brasil.

El objetivo es potenciar el negocio de Warren en Brasil, acelerar su crecimiento y fortalecer su escala operativa combinando su tecnología y posicionamiento con la capacidad de ejecución de Cocos.

Junto con la reciente adquisición de Banco Voii en Argentina, la compañía proyecta seguir creciendo y superar ampliamente los u$s 100 millones de ingresos anuales para fin de año.