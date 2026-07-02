Este jueves, 2 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 6335 - Pajarito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 2 de julio

1° 6335 11° 0813 2° 2840 12° 9602 3° 5740 13° 2811 4° 8502 14° 7860 5° 9788 15° 0248 6° 8177 16° 8166 7° 5333 17° 2152 8° 3287 18° 8142 9° 6435 19° 8529 10° 7161 20° 2604

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con el Pajarito simboliza intuición, libertad y pequeños mensajes del inconsciente que piden atención suave.

También sugiere inicios frágiles o ideas nacientes; nutrirlas con paciencia permitirá que crezcan y tomen vuelo.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.