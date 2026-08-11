Este martes, 11 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8660 (La Virgen).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 11 de agosto
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¿Qué significa soñar con La Virgen?
Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual. También puede reflejar fe renovada, esperanza y necesidad de paz interior.
Según el contexto, puede aludir a pureza, perdón o un llamado a la introspección. Las emociones sentidas en el sueño orientan la interpretación personal.
Recomendación para los jugadores
Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.