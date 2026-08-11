Este martes, 11 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8660 (La Virgen).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 11 de agosto

1° 8660 11° 7389 2° 9573 12° 4237 3° 3675 13° 1069 4° 3915 14° 4843 5° 4118 15° 4712 6° 0376 16° 4892 7° 9814 17° 5520 8° 1152 18° 6525 9° 9558 19° 4341 10° 8435 20° 6364

¿Qué significa soñar con La Virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual. También puede reflejar fe renovada, esperanza y necesidad de paz interior.

Según el contexto, puede aludir a pureza, perdón o un llamado a la introspección. Las emociones sentidas en el sueño orientan la interpretación personal.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.