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Este martes, 11 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8660 (La Virgen).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 11 de agosto

 866011° 7389
 2°957312° 4237
 3°367513° 1069
 4°391514° 4843
 5°411815° 4712
 6°037616° 4892
 7°981417° 5520
 8°115218° 6525
 9°955819° 4341
 10°843520° 6364

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¿Qué significa soñar con La Virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual. También puede reflejar fe renovada, esperanza y necesidad de paz interior.

Según el contexto, puede aludir a pureza, perdón o un llamado a la introspección. Las emociones sentidas en el sueño orientan la interpretación personal.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.