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Este viernes, 7 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8272 (Sorpresa).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 7 de agosto
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¿Qué significa soñar con Sorpresa?
Soñar con Sorpresa simboliza cambios imprevistos y la necesidad de adaptarse. Refleja anticipación, curiosidad o temor ante lo desconocido.
Si la sorpresa es agradable, augura buenas noticias u oportunidades. Si es desagradable, advierte de inquietudes ocultas o de un giro brusco que conviene preparar.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.