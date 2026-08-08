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Este viernes, 7 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8272 (Sorpresa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 7 de agosto

 827211° 2153
 2°515812° 1190
 3°990613° 9052
 4°916814° 8874
 5°170015° 3180
 6°654716° 0925
 7°178317° 0041
 8°431518° 0540
 9°735519° 1515
 10°535420° 9178

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¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con Sorpresa simboliza cambios imprevistos y la necesidad de adaptarse. Refleja anticipación, curiosidad o temor ante lo desconocido.

Si la sorpresa es agradable, augura buenas noticias u oportunidades. Si es desagradable, advierte de inquietudes ocultas o de un giro brusco que conviene preparar.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.