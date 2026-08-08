En esta noticia ¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Este viernes, 7 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8272 (Sorpresa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 7 de agosto

1° 8272 11° 2153 2° 5158 12° 1190 3° 9906 13° 9052 4° 9168 14° 8874 5° 1700 15° 3180 6° 6547 16° 0925 7° 1783 17° 0041 8° 4315 18° 0540 9° 7355 19° 1515 10° 5354 20° 9178

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con Sorpresa simboliza cambios imprevistos y la necesidad de adaptarse. Refleja anticipación, curiosidad o temor ante lo desconocido.

Si la sorpresa es agradable, augura buenas noticias u oportunidades. Si es desagradable, advierte de inquietudes ocultas o de un giro brusco que conviene preparar.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.