Este lunes, 10 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6595 (Anteojos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 10 de agosto

1° 6595 11° 4484 2° 2044 12° 0573 3° 0824 13° 4083 4° 2618 14° 5166 5° 7283 15° 7704 6° 6669 16° 9042 7° 9117 17° 7713 8° 6651 18° 5424 9° 9654 19° 6857 10° 8959 20° 0405

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de ver una situación con mayor claridad, obtener perspectiva o enfocarse en los detalles. Puede indicar búsqueda de comprensión y deseo de tomar decisiones informadas.

Si los anteojos están limpios o nuevos, sugieren claridad y nuevas ideas; si están rotos o perdidos, reflejan confusión, malentendidos o inseguridad. También puede señalar que requieres ayuda o consejo para interpretar mejor lo que ocurre.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.