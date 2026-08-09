Este sábado, 8 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1002 (Niño).
Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 8 de agosto
|1°
|1002
|11°
|0008
|2°
|8887
|12°
|1050
|3°
|5266
|13°
|4273
|4°
|8198
|14°
|4890
|5°
|4535
|15°
|5438
|6°
|8681
|16°
|9663
|7°
|4264
|17°
|5021
|8°
|5486
|18°
|8379
|9°
|3317
|19°
|1536
|10°
|2296
|20°
|5932
¿Qué significa soñar con Niño?
Soñar con Niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el nacimiento de ideas o proyectos. Puede reflejar tu parte vulnerable y creativa que busca protección y crecimiento.
También puede señalar deseos de cuidar o ser cuidado, o inmadurez ante una situación. El contexto del sueño y tus emociones determinan si anuncia alegría, responsabilidad o necesidad de madurar.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.