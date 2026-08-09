Este sábado, 8 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1002 (Niño).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 8 de agosto

1° 1002 11° 0008 2° 8887 12° 1050 3° 5266 13° 4273 4° 8198 14° 4890 5° 4535 15° 5438 6° 8681 16° 9663 7° 4264 17° 5021 8° 5486 18° 8379 9° 3317 19° 1536 10° 2296 20° 5932

¿Qué significa soñar con Niño?

Soñar con Niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el nacimiento de ideas o proyectos. Puede reflejar tu parte vulnerable y creativa que busca protección y crecimiento.

También puede señalar deseos de cuidar o ser cuidado, o inmadurez ante una situación. El contexto del sueño y tus emociones determinan si anuncia alegría, responsabilidad o necesidad de madurar.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: