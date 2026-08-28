En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este viernes, 28 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 9991 (Excusado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 28 de agosto

1° 9991 11° 1631 2° 7889 12° 8681 3° 9284 13° 7367 4° 2463 14° 8964 5° 4836 15° 4765 6° 6821 16° 5188 7° 0617 17° 5460 8° 9961 18° 3190 9° 0936 19° 1872 10° 8535 20° 4324

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con excusado sugiere liberar emociones y cargas. Indica deseo de limpieza interior: dejar culpas, vergüenzas o estrés. También refleja necesidad de privacidad para procesar sentimientos.

Si el excusado está sucio o tapado, advierte bloqueos, culpa o situaciones que te superan. Si está limpio o fluye bien, anuncia alivio, cierre de ciclos y oportunidad de empezar de nuevo.