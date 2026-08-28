En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este viernes, 28 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 2678 (Ramera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 28 de agosto

1° 2678 11° 4950 2° 8155 12° 1359 3° 8704 13° 3347 4° 9704 14° 0005 5° 0979 15° 6513 6° 7776 16° 2987 7° 7800 17° 5555 8° 8111 18° 9906 9° 9405 19° 9513 10° 6966 20° 3460

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede reflejar juicios morales, culpa o temor al qué dirán. También alude a vínculos vividos como transacción y a la necesidad de poner límites, cuidar tu dignidad y reconocer deseos auténticos.

Según el contexto, simboliza tentaciones, secretos o deseo de independencia. Invita a revisar patrones afectivos, autoestima y honestidad contigo y con otros, para elegir vínculos que nutran y soltar los de conveniencia.