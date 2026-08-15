Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 14 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 1019 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 14 de agosto

1° 1019 11° 5701 2° 4431 12° 1208 3° 2160 13° 3095 4° 8357 14° 5856 5° 3427 15° 8170 6° 1831 16° 9665 7° 6924 17° 8681 8° 9086 18° 9949 9° 5652 19° 6908 10° 7730 20° 7458

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado simboliza abundancia, oportunidades y fertilidad. También refleja emociones profundas e intuición, anunciando cambios favorables o ideas nuevas que se acercan.

El contexto importa: agua clara señala claridad y crecimiento; agua turbia, confusión o bloqueos. Pescado fresco augura buena fortuna; pescado muerto advierte pérdidas o estancamiento emocional.