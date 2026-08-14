En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 14 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6982 (La Pelea).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 14 de agosto

1° 6982 11° 0163 2° 1623 12° 0254 3° 6018 13° 8261 4° 9814 14° 5546 5° 2222 15° 3637 6° 7554 16° 9150 7° 4748 17° 7479 8° 9457 18° 4664 9° 9356 19° 3700 10° 6912 20° 2185

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea refleja conflictos internos o tensiones con alguien. Señala emociones reprimidas, frustración y la necesidad de marcar límites. Te invita a reconocer el enojo y a expresarlo de manera sana.

Soñar con la pelea también puede simbolizar deseo de cambio y resolución. Advierte sobre impulsos agresivos o discusiones evitadas. Sugiere dialogar, poner límites claros y canalizar la energía en acciones constructivas.