En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 14 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 0014 (Borracho).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 14 de agosto

1° 0014 11° 7916 2° 6078 12° 8980 3° 1383 13° 9961 4° 7890 14° 5751 5° 9059 15° 8635 6° 2917 16° 7929 7° 7255 17° 5680 8° 2380 18° 4465 9° 6374 19° 2583 10° 6540 20° 0450

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho simboliza descontrol emocional y evasión de problemas. Señala impulsividad, límites difusos o vergüenza por actos pasados. Invita a recuperar claridad, autocontrol y responsabilidad.

Si tú estás borracho en el sueño, advierte exceso, autoengaño o escapismo. Si ves a otro, alerta sobre malas influencias y conflictos. Es un llamado a poner límites, cuidar la salud y decidir con más conciencia.