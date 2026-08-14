En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 14 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 6295 (Anteojos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 14 de agosto

1° 6295 11° 9915 2° 5218 12° 0023 3° 7968 13° 9133 4° 8371 14° 8004 5° 2367 15° 2771 6° 4997 16° 5398 7° 7235 17° 3546 8° 2201 18° 0632 9° 1433 19° 3887 10° 3617 20° 9733

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos indica necesidad de claridad. Buscas ver mejor una situación, corregir malentendidos y decidir con información. También apunta a aprendizaje y a una nueva manera de percibir la realidad.

Si los anteojos están rotos o borrosos, advierte confusión y datos incompletos. Invita a revisar creencias, pedir consejo y protegerte de engaños antes de avanzar.