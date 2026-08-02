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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este sábado, 1 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1499 (Hermano).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 1 de agosto

 1499 11° 4179 
 2°2529 12° 2422 
 3°6854 13° 9304 
 4°3696 14° 4600 
 5°6477 15° 0509 
 6°9221  16° 4856 
 7°4622 17° 2325 
 8°1476 18° 8029 
 9°5481 19° 0316 
 10°3483 20° 7460 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano simboliza apoyo, lealtad y unión familiar. Indica que buscas consejo, protección o reconectar con tus raíces. También refleja tu lado solidario y el valor de cooperar para superar retos.

Si el hermano aparece distante o en conflicto, señala tensiones, rivalidad o celos. Si luce alegre y cercano, augura reconciliación, confianza y crecimiento personal a través del trabajo en equipo.

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