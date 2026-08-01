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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.
Este sábado, 1 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3879 (Ladrón).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 1 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con un ladrón refleja miedo a perder algo valioso: dinero, relaciones o tranquilidad. Señala sensación de vulnerabilidad, invasión de límites o falta de control. Puede alertar sobre riesgos reales y la necesidad de mayor cautela.
También simboliza culpas o partes internas que te roban energía: dudas, hábitos o personas tóxicas. Invita a reforzar límites, cuidar tus recursos y confiar en tu criterio. Afronta lo pendiente y recupera el control personal.