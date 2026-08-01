En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 1 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3879 (Ladrón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 1 de agosto

1° 3879 11° 1436 2° 2874 12° 5674 3° 0642 13° 4906 4° 4897 14° 8507 5° 8671 15° 0225 6° 7000 16° 3906 7° 7364 17° 8940 8° 2314 18° 8598 9° 0493 19° 0844 10° 4870 20° 4218

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón refleja miedo a perder algo valioso: dinero, relaciones o tranquilidad. Señala sensación de vulnerabilidad, invasión de límites o falta de control. Puede alertar sobre riesgos reales y la necesidad de mayor cautela.

También simboliza culpas o partes internas que te roban energía: dudas, hábitos o personas tóxicas. Invita a reforzar límites, cuidar tus recursos y confiar en tu criterio. Afronta lo pendiente y recupera el control personal.