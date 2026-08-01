Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 31 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 7675 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 31 de julio

1° 7675 11° 7361 2° 0561 12° 8985 3° 8477 13° 0428 4° 5587 14° 6716 5° 8312 15° 5273 6° 4957 16° 3640 7° 0198 17° 4488 8° 5637 18° 4567 9° 8817 19° 5181 10° 0652 20° 6409

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso refleja la tensión entre diversión y temor. Puede señalar que usas una máscara para ocultar emociones, o que temes al ridículo. Invita a explorar qué parte de ti está jugando y cuál evita mostrarse auténtica.

Si el payaso es siniestro, apunta a miedos infantiles, engaños o situaciones impredecibles. Si es amable, habla de ligereza y creatividad. El sueño te pide equilibrar humor y seriedad para afrontar lo que hoy te inquieta.