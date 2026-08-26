Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9418 (Sangre).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 26 de agosto

1° 9418 11° 8353 2° 6165 12° 1739 3° 0147 13° 6938 4° 7519 14° 8120 5° 1557 15° 2661 6° 7515 16° 6161 7° 1022 17° 6516 8° 9227 18° 6866 9° 9175 19° 9090 10° 4869 20° 6241

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión y cambios intensos. Puede indicar emociones fuertes, deseo, o que algo importante te afecta profundamente. A veces señala pérdida de fuerzas, miedos o la necesidad de cuidar tu salud física o emocional.

También puede ser una advertencia: conflictos, traiciones o pérdidas. Si la sangre fluye, habla de liberación y cambio; si se estanca, señala bloqueo emocional, culpa o desgaste y la necesidad de límites y descanso.