En esta noticia
Este martes, 6 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5691 (Excusado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 6 de enero
|1°
|5691
|11°
|1783
|2°
|5943
|12°
|3259
|3°
|1679
|13°
|5275
|4°
|8736
|14°
|5263
|5°
|3753
|15°
|0617
|6°
|1048
|16°
|3178
|7°
|7363
|17°
|4540
|8°
|0160
|18°
|8198
|9°
|2639
|19°
|7887
|10°
|6687
|20°
|9383
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles, indicando un deseo de purificación y renovación personal.
Además, el excusado en los sueños puede representar la ansiedad o el miedo a perder el control sobre ciertos aspectos de la vida. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar problemas ocultos y dejar atrás lo que no sirve, permitiendo así un crecimiento emocional y espiritual.