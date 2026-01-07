En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este martes, 6 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5691 (Excusado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 6 de enero

1° 5691 11° 1783 2° 5943 12° 3259 3° 1679 13° 5275 4° 8736 14° 5263 5° 3753 15° 0617 6° 1048 16° 3178 7° 7363 17° 4540 8° 0160 18° 8198 9° 2639 19° 7887 10° 6687 20° 9383

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles, indicando un deseo de purificación y renovación personal.

Además, el excusado en los sueños puede representar la ansiedad o el miedo a perder el control sobre ciertos aspectos de la vida. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar problemas ocultos y dejar atrás lo que no sirve, permitiendo así un crecimiento emocional y espiritual.