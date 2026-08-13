En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 13 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9099 (Hermano).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 13 de agosto

1° 9099 11° 0660 2° 2716 12° 9967 3° 6512 13° 8440 4° 7346 14° 3186 5° 9719 15° 7130 6° 8853 16° 6614 7° 5390 17° 8792 8° 7666 18° 9504 9° 4524 19° 3194 10° 5022 20° 2929

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano simboliza apoyo, lealtad y lazos familiares. Puede indicar necesidad de cooperación o reconciliación y también aludir a protección o búsqueda de consejo cercano.

Si hay conflictos con el hermano, refleja rivalidad, celos o asuntos pendientes. Si es ausente o desconocido, sugiere integrar una parte de ti o fortalecer tu red de apoyo.