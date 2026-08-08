En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 7 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3503 (San Cono).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 7 de agosto

1° 3503 11° 6189 2° 6624 12° 1098 3° 2203 13° 2646 4° 1915 14° 4648 5° 9663 15° 6164 6° 3021 16° 5323 7° 4882 17° 0234 8° 5486 18° 4876 9° 2408 19° 4545 10° 1196 20° 0696

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono se asocia a buena suerte, trabajo y alivio económico. Señala oportunidades y apoyo para resolver deudas, invitando a confiar, ordenar las finanzas y perseverar con fe y esfuerzo.

También sugiere compromiso y gratitud: cumplir promesas, ser solidario y actuar con honestidad. Si aparece ligado al juego, pide prudencia y enfoque en metas claras más que en la apuesta.