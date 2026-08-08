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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este viernes, 7 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3503 (San Cono).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 7 de agosto
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|3503
|11°
|6189
|2°
|6624
|12°
|1098
|3°
|2203
|13°
|2646
|4°
|1915
|14°
|4648
|5°
|9663
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|6164
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|3021
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|5323
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|4882
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|0234
|8°
|5486
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|4876
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|2408
|19°
|4545
|10°
|1196
|20°
|0696
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con san cono?
Soñar con San Cono se asocia a buena suerte, trabajo y alivio económico. Señala oportunidades y apoyo para resolver deudas, invitando a confiar, ordenar las finanzas y perseverar con fe y esfuerzo.
También sugiere compromiso y gratitud: cumplir promesas, ser solidario y actuar con honestidad. Si aparece ligado al juego, pide prudencia y enfoque en metas claras más que en la apuesta.