En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 25 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 2575 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 25 de julio

1° 2575 11° 7855 2° 6700 12° 6209 3° 5487 13° 8399 4° 1638 14° 2327 5° 2387 15° 9414 6° 4634 16° 0899 7° 8096 17° 4508 8° 4150 18° 0613 9° 3507 19° 1688 10° 0394 20° 8791

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso indica que ocultas emociones tras una máscara. Habla de tensión entre risa y tristeza, deseo de agradar y miedo a no ser tomado en serio.

También advierte sobre engaños, burlas o situaciones absurdas. Si El Payaso asusta, revela ansiedad o traumas; si es amable, invita a recuperar la espontaneidad y el juego.