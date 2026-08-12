En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este miércoles, 12 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9679 (Ladrón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 12 de agosto

1° 9679 11° 7969 2° 4493 12° 4579 3° 2210 13° 0654 4° 5154 14° 7738 5° 9790 15° 2934 6° 8486 16° 2623 7° 8202 17° 4037 8° 1771 18° 4124 9° 0823 19° 5397 10° 4571 20° 2834

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso: dinero, tiempo, relaciones o seguridad. Señala sensación de vulnerabilidad, invasión de límites o desconfianza hacia alguien cercano o hacia el entorno.

También puede simbolizar culpa por lo ajeno o autocensura. El contexto importa: si huyes, temes el conflicto; si enfrentas al ladrón, deseas recuperar control y proteger tus límites, recursos o identidad.