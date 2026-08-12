En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 11 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3580 (La Bocha).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 11 de agosto

1° 3580 11° 9513 2° 1549 12° 4712 3° 0556 13° 9750 4° 4639 14° 7342 5° 8389 15° 2162 6° 4658 16° 6817 7° 3665 17° 4764 8° 9047 18° 6191 9° 0633 19° 5817 10° 7312 20° 9036

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha alude a la mente y las ideas. Puede señalar exceso de pensamientos, necesidad de claridad o decisiones pendientes. Invita a ordenar prioridades y escuchar tu intuición.

Si La Bocha aparece pesada o dañada, refleja estrés, confusión o autoexigencia. Si brilla o rueda con facilidad, augura creatividad, enfoque y avance. El sueño te pide cuidar tu salud mental y canalizar tu energía.