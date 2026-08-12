En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este miércoles, 12 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9262 (Inundación).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 12 de agosto

1° 9262 11° 7054 2° 1127 12° 6633 3° 3419 13° 5997 4° 9686 14° 2881 5° 8397 15° 8410 6° 8702 16° 7993 7° 2650 17° 4624 8° 7703 18° 5193 9° 3042 19° 6075 10° 2961 20° 8381

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación refleja emociones desbordadas y sensación de perder el control. El agua alta simboliza presión, cambios abruptos o miedo a ser arrastrado por problemas; invita a poner límites y ordenar lo que te supera.

Si el agua está clara, puede señalar limpieza emocional y oportunidad de empezar de nuevo. Si es turbia o te hunde, alerta de estrés acumulado y conflictos no resueltos; tu mente pide pausa, apoyo y replantear decisiones.