En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 11 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3397 (Mesa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 11 de agosto

1° 3397 11° 7434 2° 9464 12° 6090 3° 5034 13° 0722 4° 5495 14° 9021 5° 2666 15° 2315 6° 2336 16° 8119 7° 2224 17° 1214 8° 3493 18° 2647 9° 5203 19° 2947 10° 2028 20° 7913

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa alude a encuentros, diálogo y apoyo. Es el lugar simbólico donde compartes ideas y recursos y señala necesidad de unión, colaboración o resolver asuntos pendientes.

Si la mesa está ordenada, indica claridad, estabilidad y acuerdos; si rota o vacía, advierte carencias o tensiones. Prepararla o ampliarla sugiere apertura a oportunidades y decisiones importantes.