En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este lunes, 27 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9905 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 27 de julio

1° 9905 11° 3750 2° 7809 12° 9753 3° 7372 13° 2519 4° 3962 14° 3871 5° 0989 15° 2074 6° 3069 16° 5818 7° 0172 17° 1556 8° 3914 18° 9449 9° 5723 19° 1947 10° 1529 20° 3863

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato representa intuición, independencia y misterio. Sugiere que debes escuchar tu voz interior y proteger tu espacio. También puede señalar astucia para sortear obstáculos y la necesidad de moverte con cautela.

Si el gato es amistoso, indica buena fortuna y vínculos sólidos; si araña o muerde, alerta de engaños o traición. Un gato negro no es mala señal por sí mismo: invita a enfrentar miedos y a confiar en tu percepción.