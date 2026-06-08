En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 8 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7637 (El Dentista).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 8 de junio

1° 7637 11° 8074 2° 7826 12° 0360 3° 2037 13° 3408 4° 8082 14° 4982 5° 8213 15° 1760 6° 0330 16° 3362 7° 0526 17° 4759 8° 3475 18° 7142 9° 7246 19° 8356 10° 9408 20° 5934

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista refleja atención a tu salud y a cómo te perciben. Señala necesidad de corregir hábitos, decir verdades o reparar vínculos. También puede mostrar miedo al juicio, al dolor o a perder el control.

Si El Dentista te atiende con calma, anuncia apoyo y mejoras. Extracciones señalan soltar lo que ya no sirve; caries, conflictos no resueltos; dientes sanos, alivio. Sentir miedo en la consulta habla de ansiedad ante cambios o críticas.