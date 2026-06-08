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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 8 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8000 (Huevos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 8 de junio

 8000 11° 9261 
 2°2881 12° 5966 
 3°6820 13° 0367 
 4°7277 14° 5826 
 5°9441 15° 2830 
 6°3842  16° 9962 
 7°7828 17° 6314 
 8°4124 18° 0978 
 9°7781 19° 5894 
 10°9129 20° 2621 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, nuevos comienzos y fertilidad. Indica ideas por nacer y recursos en gestación, con promesa de crecimiento si se protegen y se cultivan con paciencia.

Si los huevos están rotos o podridos, señala fragilidad, pérdidas o expectativas frustradas. Ver muchos sugiere prosperidad; cocinarlos o abrirlos implica decisión para materializar proyectos.

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