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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este sábado, 6 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3713 (La Yeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de junio

 3713 11° 1519 
 2°6488 12° 3078 
 3°3367 13° 6309 
 4°6057 14° 4334 
 5°9330 15° 7938 
 6°2047  16° 0703 
 7°0655 17° 5366 
 8°3346 18° 2271 
 9°5487 19° 4768 
 10°3687 20° 4920 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con la Yeta simboliza temor a la mala suerte y pérdida de control. Indica ansiedad por tropiezos recientes, autoboicot o creencias que te “salaron”, como si todo fallara por factores externos.

También sugiere revisar supersticiones y recuperar agencia. Soñar esto invita a cortar con influencias “yeteras”, cambiar hábitos y enfoque, protegerte energéticamente y asumir responsabilidad para abrirte a nuevas oportunidades.

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