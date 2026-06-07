En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este sábado, 6 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3713 (La Yeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de junio

1° 3713 11° 1519 2° 6488 12° 3078 3° 3367 13° 6309 4° 6057 14° 4334 5° 9330 15° 7938 6° 2047 16° 0703 7° 0655 17° 5366 8° 3346 18° 2271 9° 5487 19° 4768 10° 3687 20° 4920

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con la Yeta simboliza temor a la mala suerte y pérdida de control. Indica ansiedad por tropiezos recientes, autoboicot o creencias que te “salaron”, como si todo fallara por factores externos.

También sugiere revisar supersticiones y recuperar agencia. Soñar esto invita a cortar con influencias “yeteras”, cambiar hábitos y enfoque, protegerte energéticamente y asumir responsabilidad para abrirte a nuevas oportunidades.