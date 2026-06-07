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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este sábado, 6 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3713 (La Yeta).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con la Yeta simboliza temor a la mala suerte y pérdida de control. Indica ansiedad por tropiezos recientes, autoboicot o creencias que te “salaron”, como si todo fallara por factores externos.
También sugiere revisar supersticiones y recuperar agencia. Soñar esto invita a cortar con influencias “yeteras”, cambiar hábitos y enfoque, protegerte energéticamente y asumir responsabilidad para abrirte a nuevas oportunidades.