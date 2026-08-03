En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 3 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5753 (El Barco).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de agosto

1° 5753 11° 4235 2° 4787 12° 0997 3° 2162 13° 8212 4° 1952 14° 5428 5° 5138 15° 5954 6° 5257 16° 4100 7° 0737 17° 3046 8° 0289 18° 0169 9° 6042 19° 1193 10° 4355 20° 3598

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco simboliza viaje interior y cambios de rumbo. Mar en calma augura progreso y oportunidades; tormenta o naufragio revelan estrés, obstáculos y miedo a perder control en tu vida o proyectos.

También alude a dirección y decisiones: zarpar indica inicios; quedar a la deriva, dudas; llegar a puerto, metas. El tamaño y el estado del barco reflejan recursos, apoyo y confianza para la próxima etapa.