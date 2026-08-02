En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este sábado, 1 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2939 (Lluvia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 1 de agosto

1° 2939 11° 1859 2° 0031 12° 1227 3° 3247 13° 9361 4° 9063 14° 0375 5° 2749 15° 8674 6° 8817 16° 2184 7° 6231 17° 9833 8° 5730 18° 3486 9° 8535 19° 1428 10° 8214 20° 7826

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia simboliza limpieza emocional y renovación. Señala que viejas cargas se disuelven y llega una etapa fértil para empezar de nuevo. La llovizna sugiere calma y alivio; la lluvia constante, apertura a sentir y sanar.

Si la lluvia es torrencial o con tormenta, puede reflejar tensiones, tristeza o desborde emocional. Mirarla desde refugio sugiere protección. Empaparte indica que algo te supera; si nutre la tierra, augura abundancia, creatividad y nuevos comienzos.