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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este lunes, 3 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 0212 (Soldado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado simboliza disciplina, valentía y deseo de orden. Puede indicar que afrontas conflictos internos o externos y necesitas estrategia y autocontrol para superarlos.
También puede reflejar obediencia a normas o figuras de autoridad, necesidad de protección o miedo a la confrontación. Si te ves como soldado, sugiere asumir responsabilidades, defender tus límites y perseverar.