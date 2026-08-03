En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 3 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 0212 (Soldado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de agosto

1° 0212 11° 0280 2° 6176 12° 5427 3° 7319 13° 1159 4° 8743 14° 3044 5° 9394 15° 4514 6° 8433 16° 6334 7° 9598 17° 7625 8° 5462 18° 6252 9° 1477 19° 6310 10° 1712 20° 0603

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, valentía y deseo de orden. Puede indicar que afrontas conflictos internos o externos y necesitas estrategia y autocontrol para superarlos.

También puede reflejar obediencia a normas o figuras de autoridad, necesidad de protección o miedo a la confrontación. Si te ves como soldado, sugiere asumir responsabilidades, defender tus límites y perseverar.