En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 31 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2839 (Lluvia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 31 de julio

1° 2839 11° 5634 2° 3345 12° 1046 3° 2767 13° 7793 4° 2330 14° 5478 5° 6509 15° 6669 6° 8685 16° 4849 7° 3151 17° 1746 8° 9575 18° 6098 9° 0503 19° 1129 10° 9371 20° 8720

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia simboliza limpieza emocional y renovación. Señala que viejas cargas se disuelven y llega una etapa fértil para empezar de nuevo. La llovizna sugiere calma y alivio; la lluvia constante, apertura a sentir y sanar.

Si la lluvia es torrencial o con tormenta, puede reflejar tensiones, tristeza o desborde emocional. Mirarla desde refugio sugiere protección. Empaparte indica que algo te supera; si nutre la tierra, augura abundancia, creatividad y nuevos comienzos.