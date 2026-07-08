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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este miércoles, 8 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6037 (El Dentista).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 8 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el dentista?
Soñar con el dentista refleja preocupación por tu salud, imagen o autocuidado. Indica que debes afrontar miedos y revisar hábitos. También sugiere tomar decisiones incómodas para prevenir problemas mayores.
Si el dentista te causa dolor en el sueño, simboliza ansiedad ante críticas o pérdidas de control. Si te atiende con calma, habla de sanación, limpiar culpas o reparar vínculos mediante conversaciones honestas.