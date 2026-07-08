En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 8 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6037 (El Dentista).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 8 de julio

1° 6037 11° 4658 2° 8349 12° 5910 3° 0364 13° 3587 4° 1135 14° 7941 5° 9062 15° 2668 6° 1959 16° 8918 7° 5278 17° 6677 8° 5503 18° 8358 9° 2410 19° 5193 10° 4991 20° 6506

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista refleja preocupación por tu salud, imagen o autocuidado. Indica que debes afrontar miedos y revisar hábitos. También sugiere tomar decisiones incómodas para prevenir problemas mayores.

Si el dentista te causa dolor en el sueño, simboliza ansiedad ante críticas o pérdidas de control. Si te atiende con calma, habla de sanación, limpiar culpas o reparar vínculos mediante conversaciones honestas.