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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 8 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6037 (El Dentista).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 8 de julio

 6037 11° 4658 
 2°8349 12° 5910 
 3°0364 13° 3587 
 4°1135 14° 7941 
 5°9062 15° 2668 
 6°1959  16° 8918 
 7°5278 17° 6677 
 8°5503 18° 8358 
 9°2410 19° 5193 
 10°4991 20° 6506 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista refleja preocupación por tu salud, imagen o autocuidado. Indica que debes afrontar miedos y revisar hábitos. También sugiere tomar decisiones incómodas para prevenir problemas mayores.

Si el dentista te causa dolor en el sueño, simboliza ansiedad ante críticas o pérdidas de control. Si te atiende con calma, habla de sanación, limpiar culpas o reparar vínculos mediante conversaciones honestas.

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