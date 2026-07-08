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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este miércoles, 8 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5496 (Marido).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 8 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con marido?
Soñar con marido refleja tu vínculo y necesidad de seguridad y apoyo. Señala deseo de estabilidad, compromiso o protección y anhelos de convivencia armoniosa y proyectos compartidos.
Si el sueño es tenso o triste, alerta conflictos, celos, distancia o mala comunicación. También revela miedo a perderlo, culpas o cambios en la pareja; invita a dialogar y cuidar límites y autoestima.