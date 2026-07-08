En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 8 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5496 (Marido).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 8 de julio

1° 5496 11° 7614 2° 5672 12° 8447 3° 0844 13° 9971 4° 5567 14° 3955 5° 9397 15° 0326 6° 3916 16° 2201 7° 2881 17° 9379 8° 0639 18° 2878 9° 0270 19° 2262 10° 3343 20° 5306

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con marido refleja tu vínculo y necesidad de seguridad y apoyo. Señala deseo de estabilidad, compromiso o protección y anhelos de convivencia armoniosa y proyectos compartidos.

Si el sueño es tenso o triste, alerta conflictos, celos, distancia o mala comunicación. También revela miedo a perderlo, culpas o cambios en la pareja; invita a dialogar y cuidar límites y autoestima.