En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 7 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3391 (Excusado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 7 de julio

1° 3391 11° 9050 2° 4887 12° 9390 3° 5102 13° 6044 4° 0146 14° 2460 5° 4875 15° 9788 6° 5860 16° 1425 7° 3768 17° 1864 8° 2558 18° 2407 9° 2037 19° 5179 10° 6126 20° 1986

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado simboliza la necesidad de soltar cargas emocionales, limpiar culpas y dejar atrás lo que no sirve. También indica deseo de privacidad, límites sanos y un lugar seguro para expresar lo que te incomoda.

Si el excusado está sucio, tapado o no funciona, refleja bloqueos, vergüenza al mostrar emociones o dificultad para cerrar ciclos. Limpio y en buen estado sugiere alivio, renovación y voluntad de cambiar hábitos o perdonarte.