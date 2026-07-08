En esta noticia
Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.
Este martes, 7 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3391 (Excusado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 7 de julio
|1°
|3391
|11°
|9050
|2°
|4887
|12°
|9390
|3°
|5102
|13°
|6044
|4°
|0146
|14°
|2460
|5°
|4875
|15°
|9788
|6°
|5860
|16°
|1425
|7°
|3768
|17°
|1864
|8°
|2558
|18°
|2407
|9°
|2037
|19°
|5179
|10°
|6126
|20°
|1986
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un excusado simboliza la necesidad de soltar cargas emocionales, limpiar culpas y dejar atrás lo que no sirve. También indica deseo de privacidad, límites sanos y un lugar seguro para expresar lo que te incomoda.
Si el excusado está sucio, tapado o no funciona, refleja bloqueos, vergüenza al mostrar emociones o dificultad para cerrar ciclos. Limpio y en buen estado sugiere alivio, renovación y voluntad de cambiar hábitos o perdonarte.