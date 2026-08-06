En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 6 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5682 (La Pelea).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 6 de agosto

1° 5682 11° 3829 2° 6115 12° 0464 3° 7650 13° 7228 4° 6521 14° 1299 5° 7181 15° 4310 6° 7171 16° 4578 7° 9878 17° 1308 8° 3358 18° 5772 9° 8309 19° 3914 10° 9670 20° 9245

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea refleja conflictos internos o tensiones con alguien. Señala emociones reprimidas, frustración y la necesidad de marcar límites. Te invita a reconocer el enojo y a expresarlo de manera sana.

Soñar con la pelea también puede simbolizar deseo de cambio y resolución. Advierte sobre impulsos agresivos o discusiones evitadas. Sugiere dialogar, poner límites claros y canalizar la energía en acciones constructivas.