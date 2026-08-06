En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 6 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0510 (La Leche).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 6 de agosto

1° 0510 11° 9354 2° 2263 12° 7039 3° 2304 13° 4722 4° 5656 14° 3104 5° 7879 15° 6867 6° 8022 16° 2542 7° 9691 17° 6609 8° 6196 18° 6664 9° 6681 19° 4657 10° 9298 20° 8828

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con leche simboliza nutrición, pureza y apoyo emocional. Puede señalar etapas de crecimiento, abundancia y necesidad de cuidarte o cuidar a otros. También invita a reconectar con lo básico y fortalecer vínculos familiares.

Si la leche está derramada, cortada o agria, advierte de pérdidas, desgaste o emociones no procesadas. Puede reflejar carencias afectivas o económicas y la urgencia de ordenar hábitos, pedir ayuda y poner límites.