En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 20 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8952 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 20 de agosto

1° 8952 11° 1356 2° 5042 12° 2829 3° 6684 13° 3766 4° 4006 14° 6285 5° 5531 15° 4132 6° 0172 16° 2336 7° 2817 17° 4190 8° 1770 18° 4756 9° 5831 19° 6317 10° 5352 20° 4491

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y el vínculo familiar. Puede reflejar necesidad de cuidado, seguridad emocional o deseo de nutrir aspectos propios en crecimiento.

También indica responsabilidades nuevas o la necesidad de equilibrar independencia y apego. Si hay tensión en el sueño, puede revelar miedos a perder control, culpas familiares o conflictos no resueltos.