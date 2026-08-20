En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9815 (Niña Bonita).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 19 de agosto

1° 9815 11° 2075 2° 7966 12° 6609 3° 1271 13° 8753 4° 8599 14° 4710 5° 7527 15° 3190 6° 9452 16° 8353 7° 9993 17° 4977 8° 7638 18° 8999 9° 6984 19° 9263 10° 9092 20° 6664

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una niña bonita simboliza inocencia, alegría y nuevos comienzos. Señala esperanza y ternura y anuncia proyectos frescos que requieren atención, paciencia y cuidado para crecer.

También puede reflejar tu niña interior: deseo de ternura, creatividad o sanar heridas. Si el sueño inquieta, advierte ingenuidad o idealización y pide límites y realismo en deseos de maternidad o paternidad.