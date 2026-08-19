En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 8090 (El Miedo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 19 de agosto

1° 8090 11° 3989 2° 7412 12° 1694 3° 3731 13° 4557 4° 8749 14° 4829 5° 1610 15° 3821 6° 2282 16° 1194 7° 2201 17° 6911 8° 7191 18° 1473 9° 1257 19° 3830 10° 3209 20° 1655

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con el miedo refleja ansiedad, inseguridad o culpas pendientes. Indica que hay situaciones que te superan o límites que no has puesto. Es un llamado a identificar la raíz de la tensión y a cuidarte mejor.

Si en el sueño el miedo te paraliza, es una alerta para poner límites, pedir apoyo o planear mejor. Si lo afrontas o lo vences, simboliza crecimiento, valentía y resolución ante desafíos reales.