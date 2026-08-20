En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 20 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1975 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 20 de agosto

1° 1975 11° 7601 2° 6496 12° 4664 3° 7184 13° 2312 4° 1554 14° 6144 5° 0420 15° 4102 6° 8444 16° 3463 7° 5007 17° 8628 8° 6460 18° 9088 9° 8247 19° 8778 10° 7917 20° 2781

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Para muchos, soñar con El Payaso refleja emociones contradictorias: diversión y temor. Puede señalar que escondes tu vulnerabilidad tras una máscara alegre o que necesitas reconectar con la espontaneidad sin miedo al ridículo.

También puede advertir sobre personas o situaciones engañosas. El payaso simboliza apariencias que confunden; analiza qué o quién te hace reír mientras te inquieta. Escucha tu intuición y busca equilibrio entre humor y límites personales.