En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 28 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1595 (Anteojos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 28 de julio

1° 1595 11° 6712 2° 7234 12° 2348 3° 4915 13° 8974 4° 9252 14° 5957 5° 2967 15° 3216 6° 4683 16° 7196 7° 0551 17° 5567 8° 9185 18° 7825 9° 3310 19° 3591 10° 0438 20° 0042

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos indica deseo de claridad y perspectiva. Buscas entender mejor una situación, ajustar el foco o ver la verdad tras las apariencias. También sugiere análisis, aprendizaje y decisiones más informadas.

Si los anteojos están rotos, borrosos o perdidos, reflejan confusión, prejuicios o inseguridad. Si al usarlos ves nítido, es buen augurio: comprensión, foco y resolución. Prestar o recibir anteojos alude a pedir ayuda o aceptar consejos.