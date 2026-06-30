En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 30 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9872 (Sorpresa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 30 de junio

1° 9872 11° 3790 2° 4969 12° 4119 3° 0429 13° 8779 4° 7470 14° 0891 5° 2888 15° 2626 6° 5070 16° 1231 7° 7152 17° 6727 8° 5408 18° 5257 9° 6390 19° 7203 10° 0053 20° 8762

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa señala cambios inesperados o revelaciones que alteran tu rutina. Refleja emociones intensas ante lo imprevisto y te invita a mantenerte flexible, atento a oportunidades y a preparar respuestas rápidas.

Si la sorpresa es grata, anuncia apertura y curiosidad; si es inquietante, señala ansiedad o temor a perder control. Este sueño te sugiere revisar expectativas, tolerar la incertidumbre y prepararte para lo nuevo.