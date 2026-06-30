En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 30 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5685 (Linterna).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 30 de junio

1° 5685 11° 6056 2° 3063 12° 7225 3° 2405 13° 2799 4° 4763 14° 2134 5° 5189 15° 6729 6° 1311 16° 3724 7° 8422 17° 8463 8° 2232 18° 0603 9° 1663 19° 6483 10° 0688 20° 2796

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con Linterna simboliza búsqueda de claridad y guía. Indica que necesitas iluminar dudas, hallar respuestas o tomar decisiones con más información.

También puede señalar miedos ocultos que quieres enfrentar, secretos que salen a la luz o esperanza en momentos oscuros. Si la linterna falla, advierte confusión o falta de dirección.