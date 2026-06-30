En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 30 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9557 (El Jorobado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 30 de junio

1° 9557 11° 1346 2° 9758 12° 8761 3° 0015 13° 6496 4° 3174 14° 5323 5° 2993 15° 2692 6° 6482 16° 0322 7° 5800 17° 7896 8° 4453 18° 7712 9° 4152 19° 6591 10° 3827 20° 6724

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede reflejar inseguridades, sentirte diferente o temer el juicio ajeno. Indica cargas emocionales que llevas a cuestas y la necesidad de aceptarte, sanar viejas heridas y pedir apoyo sin vergüenza.

También simboliza resiliencia: pese a las limitaciones, puedes transformar el rechazo en fuerza y empatía. Invita a valorar tus talentos únicos, mejorar tu postura ante la vida y defender con dignidad aquello que consideras sagrado.