En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 29 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9011 (Palito).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 29 de junio

1° 9011 11° 2471 2° 2730 12° 9327 3° 1382 13° 3468 4° 6778 14° 3340 5° 5221 15° 0986 6° 0040 16° 4117 7° 0199 17° 2785 8° 4345 18° 0571 9° 6199 19° 9701 10° 4920 20° 0945

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito refleja sencillez y fragilidad. Invita a volver a lo esencial, medir tus pasos y no sobrecargarte. También señala recursos limitados y la fuerza de los pequeños gestos que sostienen tu vida cotidiana.

Si el palito se rompe, alerta sobre límites rebasados o planes débiles; si es firme, habla de constancia y disciplina. Hallarlo indica ideas simples; perderlo sugiere desorientación y la urgencia de trazar reglas claras.