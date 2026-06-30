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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este lunes, 29 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9011 (Palito).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 29 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con palito?
Soñar con Palito refleja sencillez y fragilidad. Invita a volver a lo esencial, medir tus pasos y no sobrecargarte. También señala recursos limitados y la fuerza de los pequeños gestos que sostienen tu vida cotidiana.
Si el palito se rompe, alerta sobre límites rebasados o planes débiles; si es firme, habla de constancia y disciplina. Hallarlo indica ideas simples; perderlo sugiere desorientación y la urgencia de trazar reglas claras.